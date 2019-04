Querellas, amenazas... el coste de denunciar la corrupción en España

Desvelar en el programa Malas Compañías que entregaba sobres con dinero, le va a costar a Esteban Cuesta varias querellas de miembros del PP. Entre ellas, la del exvicepresidente de la Diputación valenciana, Enrique Crespo.

"Me preocupa que Crespo quiera acciones legales contra mí, pero más me preocupa el que no avisa y tiene en mente hacerme algo", explicaba Esteban Cuesta en Al Rojo Vivo.

Represalias también contra Toño Sobrino, concejal de Alicante al que el marido de Sonia Castedo le dedicó todo tipo de insultos después de ver el programa. "Siempre hay miedo con gente que manda este tipo de mensajes", afirmó en laSexta.

Las consecuencias han llegado hasta la investigación judicial, que va a tener en cuenta las declaraciones emitidas en el programa.