Rosa López habla la relación que mantenía con su familia y cómo fue su vida en el seno de una familia humilde de Granada.

En un momento de la entrevista, Jordi Évole le pregunta si considera que vivió en un ambiente machista. "Vamos a ver, no. Pero es verdad que yo me encargaba de las cosas, de fregar... Tampoco voy a hablar mal ahora", responde la cantante.

En el vídeo que acompaña a estas líneas, Rosa responde al presentador y explica cómo vivía la relación con sus hermanos.

La queja de Rosa sobre su vida en la música

Rosa López "ha sufrido" en algunos momentos y, "más que tirar la toalla", le hubiera "gustado sentir más empatía" a lo largo de su carrera musical. Sin embargo, eso no le hace abandonar porque si no se dedica a esto, no es feliz.