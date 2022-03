Jordi Évole y Rosa López charlan en este vídeo sobre la carrera de la cantante y los malos momentos que ha sufrido a lo largo de estos años.

Preguntada por si en algún momento pensó en abandonar, destaca que "ha sufrido en algunos momentos pero, más que tirar la toalla", le "hubiera gustado sentir más empatía".

"Yo puedo empatizar con el camarero, con cualquier trabajador. Pero, ¿por qué nadie empatiza conmigo? Todo el mundo quiere llevarse tajada de mí. Pero es imposible que tire la toalla porque no soy feliz si no me dedico a esto", confiesa, asegurando que siempre estará "dedicada a la música", sea de una manera u otra.