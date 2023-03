Juan Carlos Unzúe explica a Jordi Évole que la ELA es una "enfermedad curiosa" porque permite seguir teniendo relaciones sexuales. Vamos a decir que la musculatura que nos da la posibilidad de tener un acto sexual no se ve afectada. Entonces, curiosamente, tú estás inmóvil, pero tú sigues sintiendo y sigues pudiendo tener una relación sexual con tu mujer", indica el exfutbolista, algo que sorprende enormemente a Évole, quien le lanza una pregunta: "¿Aunque ya solo te queden los ojos para comunicarte?".

"La realidad es que sí", responde el deportista, quien subraya que "no se ve afectado todo lo que está relacionado con la capacidad sexual". "Eso demuestra mucho lo que se dice de que el sexo está en la mente. Yo pensaba que era cero. Perdona la ignorancia", le dice Évole, tras lo que el exportero señala que no se ven afectados por la enfermedad, en la mayoría de los casos, "ni los músculos que están relacionados con la capacidad sexual, ni los esfínteres, ni la vista y la capacidad cognitiva".

"Entonces, dentro de lo malo, la ELA respeta cosas", destaca el periodista, a lo que añade: "Si me tienes que enviar a la mierda, me mandas". "No", le dice Unzúe, quien reconoce que él también "a veces" hace bromas con la enfermedad, aunque se trata de humor negro, ya que blanco, según dice, es "difícil" hacerlo con la ELA.