"Me ha parecido interesantísimo. Se puede estar en la cima y estar hecho algo así como una mierda", reflexiona Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo acerca de la profunda confesión que C. Tangana le hizo a Jordi Évole en Lo de Évole. En el primer programa de la nueva temporada, el artista se abre en canal en una entrevista "personal" e "íntima" que nada tiene que ver a las que ha concedido a diferentes medios de comunicación a lo largo de los años.

Con Évole, 'Pucho' habla hasta de su momento más bajo a nivel personal, que, paradójicamente, coincide con uno de los puntos álgidos de su carrera musical. "Fue en el 'Tiny Desk", reconoce ante el presentador. "No me lo creo", responde Jordi. "Estaba fatal... por unas cosas. Estaba muy mal. A nivel emocional, de los momentos más difíciles de mi vida. Tenía ansiedad, asuntos que resolver, conversaciones pendientes, una sensación de que yo no tenía mi vida... tal...".

El director del programa explica que el momento al que hace referencia es uno en el que justamente, "transmitía una alegría de vivir enorme". "El 'Tiny Desk' es aquel videoclip donde él estaba sentado en una mesa, muy bien acompañado de los mejores músicos españoles (estaban allí Antonio Carmona, Kiko Veneno, La Húngara, Yerai...) que nos llegó justo saliendo de la pandemia. A mí ese videoclip solo me transmitía ganas de vivir y de querer estar en aquella mesa con ellos", explica.

Otro de los aspectos que más ha sorprendido a Ferreras de esta entrevista es que C. Tangana, que parece "un tipo seguro, con las ideas muy claras, que busca su lugar para hacer algo de este mundo", tiene "todas" las inseguridades. "A mí la exposición me daba pánico. Y luego te das cuenta de que da igual, porque la gente se va a su casa y lo que le importa es su padre, su madre , si ha ganado el partido. Pero tú, no le importas", es la conclusión a la que llega el músico. Eso sí, "si te considera artista, ya es la leche. Pero si no, ¿qué eres? Un famoso".

Esta conclusión vital se da en un momento decisivo "en la vida de cualquiera", cree Évole. "Te das cuenta de que nada es tan importante. A veces estás metido en polémicas, en el ojo del huracán, en todos los titulares, y te sientes ahí en el foco y puedes llegar a perder la perspectiva de la realidad, pero nada de eso es importante".

Pero Tangana y Évole no solo han hablado en este programa de Lo de Évole. También han versionado juntos el éxito 'Ateo', que en su día 'El Madrileño' interpretó con Nathy Peluso, como podemos ver en el vídeo principal de esta noticia