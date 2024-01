"Honestamente, siempre he tenido un sentimiento narcisista de querer hacer algo que merezca la pena, no de llamar la atención, pero sí de hacer cosas que trasciendan. Yo quiero intervenir en el mundo, no quiero pasar por aquí y que dé igual si he pasado o no. Con mi sensibilidad, puedo afectar en el mundo y quiero hacerlo. Es una ambición desmedida". Pocas respuestas en Lo de Évole han sido tan profundas, honestas y desgarradas como esta de C. Tangana en el primer programa de la nueva temporada.

Su director y conductor, Jordi Évole, desvela hoy en Al Rojo Vivo algunos detalles inesperados de esta conversación que ha mantenido con 'Pucho', que podremos ver íntegra este domingo en laSexta. Évole separa el artista de la persona, que ha podido conocer en profundidad, y destaca que se trata de una entrevista "íntima" y "personal" que en nada se parece a las que el artista ha concedido en todos estos años, en los que estaba más centrado en la promoción que en otro tipo de aspectos más profundos a nivel humano. "Con él pudimos hablar absolutamente de todo, no solo de sus proyectos más inmediatos".

La entrevista fue grabada durante tres días en el sur de Italia, en concreto, en la costa Amalfitana, "un lugar que a él le encanta porque es muy de Sorrentino, el director del cine", explica. "Es un hotel, pero antes fue un convento, y da la idea de que estamos los dos en un retiro espiritual que da pie a que él confiese algunas cosas que hasta ahora nunca había contado".

Según Jordi, "el personaje va a sorprender mucho". "C. Tangana siempre ha ido muy ligado a las polémicas, escándalos, a veces, acusaciones de machismo y creo que vamos a ver a un C. Tangana en ese sentido mucho más maduro, más reflexivo y con opiniones en según qué temas que yo creo que le van a romper la cintura a más de uno", anticipa en Al Rojo Vivo ante Antonio García Ferreras.

"C. Tangana no tiene problemas a la hora de hablar de Rosalía, con quien mantuvo una relación. A mí me gustó mucho la manera que tuvo de referirse a ella. Estuvo muy bien ese momento de la entrevista", asegura. "Venía abierto a contar y contó, porque yo lo dejé hablar todo lo que quiso y más".