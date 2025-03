Rufián desvela su mayor arrepentimiento en política: "Hice un tuit y al día siguiente se anunció que Carme Chacón había muerto"

Jordi Évole ha charlado con Gabriel Rufián sobre muchos aspectos de la vida y la carrera del político y entre los temas que han abordado, el periodista le ha preguntado sobre si se arrepiente de algo de lo que ha hecho. Aunque el político le ha confesado que se arrepiente de muchas cosas, ha recordado un episodio que le ha marcado especialmente.

"Con Carme Chacón tuve una relación muy breve. Fue la primera candidata del PSC en mi primera campaña y le metí bastante caña. Recuerdo que hice un tuit la noche antes de que muriera. No contra ella, pero al día siguiente se anunció que había muerto. A veces me acuerdo y pienso que ojalá hubiera tenido una conversación con ella. No iba hacia ella, pero recuerdo que pensé que quizás esta persona se encontraba ya mal, se puso a leer y quizás me leyó", desvela.

Desde entonces, Rufián le ha explicado a Évole que su actitud cambió: "Ahora tiendo a decir lo que tengo que decir en el atril y ser lo duro que tenga que ser en el atril".