Ricky Rubio recuerda su debut en la ACB con 14 años: "No era consciente y pensaba que podía con todo"

Con solo 14 años, 11 meses y 24 días, Ricky Rubio se convirtió en el jugador más joven en debutar en la ACB el 15 de octubre de 2005. Una oportunidad que le llegó siendo un adolescente y de la que ha hablado con Jordi Évole. "Con 14 años yo no era consciente y pensaba que podía con todo. Ahora, sabiendo todo lo que hay, le dicen a mi hijo con 14 años y creo que no porque eso tiene sus consecuencias. Con 14 años es difícil entrar en ese mundo, no estás preparado", confiesa.

Un debut que se gestó un día de verano viendo entrenar a su hermano mayor con el primer equipo del Joventut de Badalona: "Todo viene de esa pretemporada, yo no tenía que haber estado nunca en el primer equipo. Mi hermano y uno de mis mejores amigos van a entrenar con el primer equipo porque muchos están con la selección y yo los quería ver. Era agosto y me fui a ver el entreno. De repente, se lesiona uno. Eran nueve y no podían jugar un cinco contra cinco. Me viene el segundo entrenador y me pregunta si tengo zapatillas. Yo iba con las menorquinas". "Si buscas unas, necesitamos un jugador", le dijeron.

Y, aunque no tenía, Rubio se las pidió a un amigo que también estaba allí y pudo entrenar con el primer equipo: "Encuentro un amigo que me deja las zapatillas, me vestí y entrené. Fue media hora y la lie de locos. Hice un caño, que no se hacía en aquella época, a Robert Archibald. Entrené tan bien que me dijeron 'mañana nos vamos a Andorra a hacer la pretemporada y puedes venir'".

Ricky acabó haciendo toda la pretemporada con el primer equipo y le acabaron llamando para jugar contra el C.B. Granada: "Para mí esos entrenos fueron increíbles. Los vivía una pasión que me gané el puesto. Llegó el jueves y me dijeron '¿puedes viajar mañana?' Pero yo tenía colegio y le pregunté a mis padres. Me llevé los libros de sociales, pero no sé si hice mucho".

"Yo pensaba que me habían llevado como premio de haber estado toda la pretemporada y me dicen 'prepárate que vas a jugar'. No sabía dónde me metía y esa temporada jugué 10-15 partidos", recuerda Rubio sobre su debut.

