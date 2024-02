Durante su entrevista en Lo de Évole, Jordi Évole preguntó a Ana Belén por el movimiento 'Me Too' y si alguna vez había sufrido algún episodio de acoso a lo largo de su carrera en el mundo del cine, ante lo que la artista respondió afirmativamente: "Me pasó fuera de rodaje con un director", recordaba.

Fue "yendo por la calle, de noche", según rememoraba la cantante y actriz, que relataba así lo ocurrido: "En la calle me arrincona contra la pared y me besa". Una situación, incidía, que se produjo "sin haber habido insinuación antes" y que fue "desagradable".

Preguntada acerca de si el director en cuestión es conocido, Ana Belén respondía que sí, y recordaba así su propia reacción: "Supongo que me daría esa rosa nerviosa que te da ante una situación un poco inusual y 'violentita' y deseando, eso sí, llegar pronto a mi hotel". "Luego tuve que rodar toda la película", agregaba.