Mariano Rajoy dejó frases y momentos que se han quedado en la memoria de muchos ciudadanos. Uno de ellos fue cuando, en una entrevista con Carlos Alsina, dejó una pregunta que ahora recuerda el periodista. "Mi cara es de pura perplejidad", confiesa Alsina al recordar el "¿y la europea?" de Rajoy.

El presentador confiesa que, después de ese encuentro, compartieron un café con Rajoy y su equipo, un encuentro en el que "ni él ni nadie a su alrededor" eran conscientes de lo que suponía ese momento. "Estuvimos una hora tomando café con Rajoy. Cuando llegué a las instalaciones nuestras, el vigilante de seguridad me miró y me dijo: 'No te van a volver a dejar nunca en la Moncloa'", asegura.

"Allí no habíamos percibido ninguna tensión, pero el oyente percibe lo que percibe", confiesa Alsina, un momento que puedes volver a ver en el vídeo que acompaña a estas líneas.