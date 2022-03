La Belle Époque se estrenó en 1992 e hizo historia. Así como sus protagonistas, aunque cada una ha seguido un camino diferente. En un momento del encuentro de Penélope Cruz, Maribel Verdú, Miriam Díaz-Aroca y Ariadna Gil con Jordi Évole, el presentador les pregunta por su relación con Hollywood.

"A mí a raíz de Belle Époque no se fijaron en mí. A mí fue a raíz de 'Y tu mamá también', explica Maribel Verdú que cuenta que justo en ese momento se hizo pequeña: "No me atrevo, yo no puedo. Tenía que vivir allí". La actriz asegura que "no solo es que te ofrezcan, tienes que valer". En el vídeo superior de la noticia puedes ver el momento en el que las actrices explican sus ambiciones y las diferentes reacciones que tuvieron a lo largo de sus vidas en sus carreras profesionales.