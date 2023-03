El próximo domingo, a las 21:25 horas en laSexta, Jordi Évole entrevista a María del Monte. La artista revolucionó el Orgullo LGTBI el pasado año al desvelar que pertenecía al colectivo con un emotivo discurso.

Sin embargo, ella misma ha insistido en varias ocasiones que nunca había ocultado su orientación sexual, prueba de ello es su matrimonio celebrado en octubre con su pareja desde hace 23 años, la periodista Inmaculada Casal.

"Cuando te llamamos, ¿no pensaste que me interesabas porque eras símbolo del Orgullo?", pregunta Jordi Évole a María del Monte, que responde rápidamente: "No, la llave de esa puerta la tengo yo y se la abro al que yo quiera". No te pierdas su entrevista completa, el domingo en Lo de Évole.