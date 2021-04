Tras el parón de Semana Santa, 'Lo de Évole' vuelve con otra gran entrevista a un personaje que ha levantado todo tipo de comentarios en los últimos meses. Miguel Bosé, criticado por sus postulados negacionistas de la pandemia del coronavirus, habla con Jordi Évole acerca de su presente y de su pasado más oscuro.

En esta charla, Bosé habla de sus "años salvajes", en los que tuvo "sexo a lo bestia" y "drogas". "Un buen día, me desperté y dije: se acabó", cuenta el artista en uno de los avances que hemos podido ver del programa.

En ese pasado también está su padre, el torero Luis Miguel Dominguín, al que el dictador Francisco Franco miraba "con cara de admiración". "Se le caía la baba con mi padre", confiesa a Évole en la entrevista.

Su madre no podía faltar en esa ecuación. Tras su muerte el pasado 23 de marzo, Miguel asegura que su madre, Lucía Bosé, "no se murió de COVID". "Eso tiene que parar ya", añade. Aquí mezcla su pasado con su polémica más presente, sus postulados negacionistas. A modo de 'aperitivo', da la bienvenida a Évole pidiéndole que se quite "esa máscara" de la cara, refiriéndose a la mascarilla.

Si algo impacta al ver a Miguel Bosé a día de hoy es su quebrada voz. En esta entrevista, Bosé da respuesta al origen de este problema, que fue incluso más grave. "He llegado a no tener voz", confiesa. Una época en la que no quería "enseñarse" a nadie: "¿A quién quieres que me enseñe, en ese estado?".

No tiene reparo a la hora de hablar ni del dinero que ha ganado durante su carrera, ni de decir que ahora no está tan boyante, ni de revelar que mucha parte de ese dinero se ha ido en "grandes regalos". ¿Dirá qué tipo de regalos eran?

Las respuestas a estas y más preguntas se resolverán a partir de las 21:25 horas en laSexta. Después de entrevistar a José María Aznar, Ibai Llanos, Fernando Simón o Eufemiano Fuentes, Évole entrevista a otro gran personaje como Miguel Bosé después de cinco años de silencio, sin conceder ninguna entrevista en España.