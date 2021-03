Eufemiano Fuentes recuerda cómo el Real Madrid se querelló contra 'L'Équipe', que había afirmado que Fuentes les había asesorado: "También se querelló el médico del Madrid, 'Alfonsito Pérez del Corral', porque su nombre había quedado en entredicho al vincularlo conmigo". A Jordi Évole le sorprende la forma en la que Fuentes habla del médico: "Usted se ha referido al médico del Real Madrid como Alfonsito, que no sé si era por un trato familiar que tenía usted con él. ¿Eran amigos? ¿Eran colegas? ¿En algún momento él le pidió ayuda?".

"No", afirma tajante Fuentes, que advierte al periodista de que tenga "cuidado" porque "de está cerrando la flor", en referencia a que no quiere hablar en profundidad sobre este tema. Entonces, Jordi Évole vuelve a preguntar a Fuentes a qué persona puede preguntar sobre su vinculación con el Madrid. "A un médico ofendido por haber sido vinculado conmigo, pues no le puedes preguntar, ¿verdad que no?", responde el exmédico deportivo en referencia a Pérez del Corral. "¿Quién más fue testigo de eso?", insiste Jordi Évole a Fuentes, cuya respuesta sorprende a Évole. Y es que ambos afirman que le acabar de "pillar". Puedes ver el momentazo en el vídeo principal de esta noticia.

La reacción de Eufemiano Fuentes al preguntarle por el Madrid

"Qué extraño es todo, ¿eh? Le mete un teatro a las cosas acojonante", afirma Jordi Évole ante la respuesta de Eufemiano Fuentes sobre si ha trabajado con más equipos de forma extraoficial.