Superar un cáncer ha cambiado a Julia Otero. De hecho, afirma que aún está en ese proceso: "Me ha hecho relativizar algunas cosas, me ha hecho tener una mirada diferente sobre la realidad en cosas que me importaban menos. Sobre todo, me ha dado la conciencia de la provisionalidad, de que casi todo es para un rato", ha relatado.

En este sentido, ha explicado a Jordi Évole algunas de las cosas que antes le importaban mucho y que ahora no le importan nada y viceversa. "Por ejemplo, las audiencias de los programas. Todos vivimos pensando en qué audiencia vamos a tener. Vivimos pendientes de unas soplatonterias... estás sano, comes tienes hambre, vas al lavabo, paseas, andas, te peinas, y... ¿te van a preocupar 20.000 tíos arriba o abajo?", se ha planteado. Sin embargo, también hay cosas que ahora le preocupan más que antes: "No hacer daño a nadie. Eso sí que es importante. Procurar hacer le bien siempre. Si a alguien le puedes ahorrar un mal rato para qué vas a hacer que sea malo", ha indicado. Puedes escuchar su reflexión en el vídeo principal de esta noticia.

La reflexión de Julia Otero sobre el machismo en los cuidados

"El que viene y te dice eso de: 'No es nada, ya pasará'. A este te cogen arrebatos tipo Will Smith. ¿Cómo que no es nada? No jodamos", asegura Julia Otero en Lo de Évole. Puedes escuchar su alegato en este vídeo: