Pep Córcoles fue el primer periodista que entrevistó a los padres de Nadia en Mallorca y en la redacción de esa publicación se topó con una pista del posible fraude, pero no tiró más del "hilo".

"Tú hiciste una cosa que luego muchos otros periodistas no hicimos y es que contrataste de alguna manera porque consultaste a la Conselleria de Salud de las Islas Baleares y en el artículo lo cuentas, que ellos te contestaron lo siguiente... 'Para que la Conselleria pague un tratamiento en el extranjero, este debe ofrecer garantías, algo que no parece que concurre en este caso'", ha señalado Jordi Évole.

Córcoles ha explicado que "así fue": "Me habían hablado de una clínica en Brasil. Entonces yo les expliqué, digo: 'Esta gente quiere ir ahí. ¿Por qué no les ayudáis?'. Y me contestaron eso. Les hemos requerido para que nos den información, para que nos aporten alguna documentación complementaria; si no nos ofrecen garantías, no vamos a pagar un tratamiento en el extranjero".

"¿No se te ocurrió tirar de ese hilo para decir 'ostras, aquí hay algo que no me cuadra'?", le ha preguntado Évole, a lo que el periodista ha señalado que "no": "En ese momento lo dejé ahí. Lo achaqué quizá a los nervios de la familia, que en un caso así de gravedad me están poniendo pegas en la Administración, me busco la vida como sea. Yo también soy padre y creo que me están poniendo pegas y veo otro camino, igual tiraría por otro lado".