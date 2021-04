Miguel Bosé cuenta a Jordi Évole que sufre problemas en la voz que le obligan a no poder permitirse realizar una gira por el momento. "No poder subirte a un escenario, no poder hacer una gira, ¿te está haciendo pasar por problemas económicos?", pregunta el periodista a Bosé, que contesta rotundo: "Por supuesto que sí".

El cantante afirma que "como a todos los de esta profesión" porque viven del 90% de los conciertos en directo. Bosé señala que tira de reservas, pero que estas terminan mermándose. Aunque el cantante reconoce que ha ganado mucho dinero, también confiesa que ha gastado mucho: "He pagado muchos colegios, con mucha familia, muchos apartamentos, muchos amores muy bien cuidados".

"¿Te gastabas las pasta con los amores?", pregunta sorprendido Évole a Bosé, que responde que "la pasta sirve para vivírsela y para gozarla". Pero, ¿cuál es la cosa más loca que ha hecho a nivel de gastarse algo por un amor? Miguel Bosé contesta a todo en el vídeo principal de esta noticia.