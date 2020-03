SU BÚSQUEDA DE LA LIBERTAD LE LLEVÓ A AUMENTAR SU CONDENA

¿Le sirvió de algo su paso por la cárcel?, ¿lo podría haber evitado?: Santiago Cobos reflexiona en Lo de Évole tras pasar media vida en la cárcel: "Me siento responsable y no quiero sentirme de otra manera. ¿Quién cojones se va a complicar la vida como me la he complicado yo?"