Jordi Évole pregunta a Santiago Cobos sobre el día en el que asesinó a un policía al intentar fugarse de los juzgados de Gijón: "Fue otro fracaso más. No tardé mucho tiempo en darme cuenta de que a mí este policía no me había hecho nada, evidentemente, pero a veces la consecuencia de la violencia es un puzzle, es lo que hay".

Cobos afirma que alguna vez ha pensado en la familia del policía asesinado: "Yo he sufrido mucho también. He sufrido lo mío con mis cosas y mi familia también. Entonces no es que pienses en ellos, es que te puedes llegar a pone en su lugar".

Preguntado por Évole sobre si "le pesa esa muerte", Cobos destaca que la "asume": "Lo has hecho, tienes que asumirlo. Lo has hecho y lo has pagado también en cárcel. Lo asumo hasta tal punto de no hacer de este tema un circo ni de andar aireando y pidiendo el mea culpa o pidiendo perdones y arrepentimientos a la ligera".

"Me hago cargo de ello,como, de he hecho, hice", detalla. "Lo que yo tenga dentro lo que yo tales algo que yo tengo que gestionar conmigo mismo, pero no voy a tratar de convencer a nadie sobre este tema. Es lo que hay".