Jordi Évole pregunta a José María Aznar por la actuación de su Gobierno durante el 11M, unos atentados que el Ejecutivo de entonces adjudicó a ETA. "En el juicio del 11M, altos cargos policiales explicaron que desde las 17:00 del mismo día 11 ya había indicios de que el modus operandi no era el habitual de ETA. A las 18:00, dicen que trasladan esta información a sus superiores y a las 20:23, el ministro del Interior, Ángel Acebes, sigue apuntando claramente a ETA", recuerda Évole al ex presidente.

"El Gobierno da toda la información que tiene", se defiende Aznar. "¿Y por qué el empecinamiento de que el principal sospechoso seguía siendo ETA?", insiste Évole, que vuelve a recordarle que los policías decían que no era el modus operandi de ETA. Aznar continúa defendiendo la reacción de su Ejecutivo: "Se puede llamar al Gobierno de entonces lo que quiera, menos de no decir la verdad y quién acusó al Gobierno de no decir la verdad cometió una injusticia".

Para dejar más claras las cosas, Évole enseña a Aznar una recapitulación de las declaraciones que hace su ministro del Interior desde el día 11 por la tarde hasta el mismo día 13, todavía jornada de reflexión, en donde Ángel Acebes continuaba afirmando que ETA seguía siendo la principal línea de investigación y negaba que alguien de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad le hubiera dicho que había sido Al Qaeda.

"Una hora después de estas palabras del señor Ángel Acebes, se producían las primeras detenciones con sospechosos vinculados con el terrorismo islamista", recuerda Évole a Aznar, que defiende la actuación de Acebes de "impecable" y destaca que si de eso alguien tiene que dar explicaciones "son otras personas". Évole y Aznar protagonizan un tenso rifirrafe al recordar cómo el Gobierno continuaba afirmando que había sido ETA.

Aznar, tras definir a ETA como "movimiento de liberación vasco"

Évole destaca a Aznar que su tono sobre ETA "es muy diferente" a cuando gobernaba. Para muestra le enseña varios vídeos en los que habla de "movimiento de liberación vasco" y defiende tener una "actitud de mano tendida".