"Creo que es la primera vez que por edad estoy más cerca del padre de la persona que entrevisto que del entrevistado", bromea Jordi Évole al comenzar su conversación telefónica con Javier, el padre de Ibai Llanos. "¿Tienes miedo de que se le vaya un poco la cabeza?", le pregunta Évole, a lo que el padre de Ibai contesta rotundo: "La verdad es que no".

Javier explica que le preocupaba más al principio cuando su hijo empezó a tener seguidores por si le afectaban las críticas, pero asegura que "ese tema lo va a llevar bien". Pero, ¿cuándo se dio cuenta de que su hijo lo está petando con esto? "En cuanto ves las cifras de la gente que le sigue, la repercusión que tiene y que todo el mundo te pregunta", cuenta Javier, que destaca cómo en su trabajo pasó de ser "Javier" a "el padre de Ibai".

Respecto a la cantidad de dinero que tiene su hijo Javier sigue siendo un currante: "El que tiene éxito es él, no yo. Yo estoy superorgulloso". A pesar de que Ibai le ha ofrecido comprarle un coche, Javier lo tiene claro: "No, mientras me pase la ITV y mientras esté bien, yo sigo con mi coche de hace 15 años". "A él también le cuesta ganar el dinero", destaca el padre de Ibai Llanos, que confiesa que ni sabe ni le va a preguntar cuánto dinero tiene su hijo