Jordi Évole pregunta a Marcial Dorado por qué tenía 16 cuentas en Suiza y empresas domiciliadas en paraísos fiscales. "Como tengo con 50.000 empresas aquí, porque he vendido tabaco, alcohol, champán.... he vendido hasta creo que ropa en 'duty free'", explica el narco.

"Comprábamos una empresa para una cosa, también empresas que nunca han tenido actividad que las ponen ahí y hasta otras empresas que no sé de quién son que las ponen ahí", critica Marcial Dorado.

Pero Évole le recuerda que entre 1991 y 200, ingresó casi 70 millones de euros en esas cuentas en Suiza, 51 millones en efectivo: "Es una barbaridad 70 millones de euros". Por su parte, Dorado se defiende y afirma que "no es una barbaridad": "Es una miniatura. Me las ingresaron a los que yo les vendía mercancía".

Además, Évole pregunta a Dorado su cuando se movía esos años por Suiza, coincidía con otros españoles: "¿Había ambiente español moviendo maletines por Suiza?". Dorado afirma que no vio a ningún contrabandista, pero sí "había mucha gente muy conocida que iba a Madrid y a Cataluña": "Gallegos no había muchos, de verdad que no. Pero Madrid, de esos que veía yo en la tele había por Madrid muchos. Había algunos que hasta nos saludábamos".