En su entrevista a Iván Redondo, exasesor de Pedro Sánchez, Jordi Évole no deja pasar la oportunidad de preguntarle por las contradicciones del presidente y es que son una de las coas que más le han criticado. Por ejemplo, con el tema de los indultos. "Se han criticado mucho las contradicciones, que dijese en un momento dado que se iban a cumplir las penas y que luego hubiese indultos", recuerda Évole a Redondo, que afirma que no es el portavoz del Gobierno ni el portavoz de Sánchez: "Eso son palabras del presidente".

"El presidente, cada decisión que ha tomado ha sido siempre por plantear un factor superador, reparador. Aquí las cifras decían cosas que no eran muy buenas, decían que el apoyo a los indultos en Universo España era muy, muy, muy pequeño y , sin embargo, ha sucedido y la vida sigue", defiende Iván Redondo, pero la respuesta no convence a Évole, que le insiste: ¿no ha pecado mucho Sánchez de contradecirse?, ¿no se ha sabido explicar el presidente? La respuesta de Iván Redondo al intentar explicar las contradicciones de Sánchez sorprenden mucho a Jordi Évole, una sorpresa que no puede evitar reflejarlo en su cara como puedes ver ene l vídeo principal de esta noticia.