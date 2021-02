"Yo no he visto a Abascal llamando a incendiar las calles, ni asaltar casas ni a okupar propiedades ni tirando adoquines por la calle", destaca José María Aznar después de que Jordi Évole le pregunte si el líder de Vox es de extrema derecha. Y es que el ex presidente, aunque Évole le pregunta varias veces, evita ubicar a Abascal en la ultraderecha.

"No, no le he visto haciendo esas cosas", insiste Aznar, que, sin embargo, también confiesa que "otra cosa distinta" es que a mí me puedan gustar "más o menos las cosas que dicen". "Los populismos, sean de derecha o de izquierda no me gustan", explica Aznar. Pero, ¿quién es más responsable de la ruptura de la derecha, Abascal o Rajoy? ¿Quién la ha hecho? Puedes ver en el vídeo principal de esta noticia la respuesta completa de Aznar, en la que además el ex presidente del Gobierno lanza un dardo a sus sucesores.