Durante su viaje a Roma, Maruja Torres confiesa a Évole que le gustaría "ver pasar a seminaristas jovenzuelos de 16 años que van para cura". "¿Lo tienes como fantasía?", le pregunta entonces Évole, a lo que la periodista le responde que ya no tiene "fantasías sexuales".

"Yo, cuando me masturbo, pienso en el dedo o en el dildo, pero no pienso en nada más", reconoce Torres, a lo que añade que lo que vienen son "recuerdos, no fantasías". En la misma línea, la también escritora afirma que "el sexo con uno mismo no se acaba nunca".

