María Jesús Montero se sincera sobre el caso de Ábalos: "No es alguien más, nos está haciendo mucho daño"

Jordi Évole pregunta a María Jesús Montero qué pensó cuando vio lo que se estaba descubriendo de José Luis Ábalos. "No sé cómo puede ser", afirma la ministra, que reconoce que no es un dirigente cualquiera.

Este domingo, Jordi Évole entrevista a la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, en laSexta. El periodista pregunta a "la política con más poder en España", como afirma el propio Évole, por su reacción cuando vio lo que se estaba investigando y sabiendo de José Luis Ábalos.

"¿Qué se le pasa por la cabeza?", pregunta Évole a Montero, que responde rotunda: "No sé cómo puede ser". "Pero es que no estamos hablando de un dirigente cualquiera", insiste el periodista a la vicepresidenta del Gobierno, quien reconoce que Ábalos "no es alguien más". Por eso, preguntada sobre cuánto daño les está haciendo el caso Koldo, por el que se está investigando al exministra, María Jesús Montero se sincera con el periodista confesando que les está haciendo "mucho" daño.

