La Mala Rodríguez reconoce ante Jordi Évole que ha tenido tendencias suicidas: "En momentos he pensado que no debería estar aquí"

La Mala Rodríguez ha afirmado que, "en algunos momentos", ha tenido tendencias o comportamientos suicidas. Ha sido en su entrevista con Jordi Évole, donde después de hacer una defensa de la vida ha reconocido que ha habido situaciones en las que ha pensado que "no debería estar aquí".

"No sé por qué. En algunos momentos he pensado que no debería estar aquí, que no me gusta esta vida. Supongo que es porque paso mucho tiempo sola, o porque ya viene ese chip dentro de mí", cuenta la artista.

Pero lo tiene claro: "Hay que seguir viviendo. La vida es un regalo. Escribí una canción que dice 'hablo de muerte en vida, instinto suicida', o algo así. Como que no puede ser que no aprecies la vida. Es muy duro".