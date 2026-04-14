Loquillo, sobre la "rabia de clase": Soy un hijo de un perdedor de la Guerra Civil, ¿cómo no voy a tener ese concepto?

Loquillo, el cantante que nunca quiso ser humilde, es el próximo invitado de Lo de Évole. El programa, que se emite el domingo en laSexta, ahonda en la figura de José María Sanz Beltrán y descubre lo que hay tras la máscara de uno de los rockeros más míticos de este país.

Has tenido suerte de llegarme a conocer. Creo que a nadie le gusta el nacer para perder. Abrirás una revista y me encontrarás a mí. Debo ser algo payaso pero eso me hace feliz.

Ya lo cantaba en 1981, y era toda una declaración de intenciones: "Nena, voy a ser una rock and roll star". Y no le faltaba razón. Hoy, 45 años después, Loquillo sigue siendo uno de los rockeros más míticos de nuestro país.

Él es el protagonista del próximo programa de Lo de Évole, que se emite el domingo a partir de las 21:30 h en laSexta.

Jordi Évole indaga en la figura de 'El loco' y descubre qué se esconde tras las máscara del cantante más irreverente de nuestros tiempos.

"¿Tú has tenido mucha rabia de clase?", le pregunta en este breve avance de lo que podremos ver en unos días. "El hecho de ser hijo de un perdedor de la Guerra Civil española, que estuvo reprasaliado y en la cárcel... ¿cómo no voy a tener ese concepto de clase, si a mi familia le robaron su juventud?", responde con contundencia.

El domingo, en laSexta, Lo de Évole: Loquillo.

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