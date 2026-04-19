La fiesta del PSUC en la que coincidieron Loquillo y Jordi Évole en 1989: "Tenía 15 años, fui a mi primer concierto y era tuyo"

Loquillo no sabía que en aquellas fiestas del PSUC de 1989 iba a suponer un antes y un después en su carrera ni que allí, entre el público, se encontraba un Jordi Évole de 15 años. "Recuerdo decirle al máximo responsable del PSUC, que después fue Iniciativa per Catalunya: 'Os acabo de pagar la campaña, a ti y a Anguita'", rememora El Loco.

Tras pasear por Barcelona, reviviendo algunos de los momentos más míticos de la carrera de Loquillo y asistiendo al canto improvisado de varios fans del cantante que se han animado a entonar clásicos como 'Cadillac Solitario' o 'Quiero un camión' de forma espontánea, la estrella del rock y Jordi Évole se sientan frente a una pantalla.

El programa de Lo de Évole rescata de la hemeroteca unas imágenes de 1989 que le resultan más que familiares al cantante. "Son las fiestas del PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya)", cae en la cuenta rápidamente. Évole asiente.

"Yo, en el año 89, tenía 15 años, y fui por primera vez a un concierto. Y fue de este señor", dice el presentador para después mostrarle un vídeo en el que aparece Loquillo cantando. "Salí en las fiestas del PSUC con smoking", murmura, como diciéndose a su yo del pasado que vaya narices tenía. "Éramos buenos", eso sí.

"Yo fui, que nos llevó el padre de mi amigo Fran, y recuerdo este concierto como algo mítico", asegura Jordi, que guarda un recorte de prensa bajo la manga. "El titular es tremendo: 'Loquillo se consagra como rockstar en El Sot'", lee el periodista. "Ya lo era, pero les costó reconocerlo", responde él, modestia aparte.

Jordi había guardado el recorte de prensa plastificado en su habitación durante años, como un trofeo que le felicitaba por haber estado ahí en aquel momento.

Aunque sobre el escenario todo fue impecable, en la pista todo fue un desastre. El local no tenía capacidad para albergar a 100.000 personas, se colaron 10.000 y las entradas se acabaron y tuvieron que poner sellos.

Mil pesetas costaban. 6 euros de ahora. "Se dieron las circunstancias perfectas y el lugar perfecto. Y además había algo muy importante: la cultura estaba al alcance", reflexiona Loquillo.

"Yo recuerdo decirle al máximo responsable del PSUC, que después fue Iniciativa per Catalunya: 'Os acabo de pagar la campaña, a ti y a Anguita'. Porque, claro, 120.000 personas a talego… haz números", cuenta.

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