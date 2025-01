Lolita, próxima invitada de 'Lo de Évole', se sincera con Jordi Évole: "He empeñado muchas cosas, no llegaba a fin de mes"

Lolita es la segunda invitada de la sexta temporada de 'Lo de Évole'. Tras el paso de Juan y Medio por el programa, -con mención incluida a la protagonista de esta nueva entrega- le llega el turno a la artista, conocida mundialmente por su desparpajo, sus 'anécdotas' y por ser hija de 'La Faraona' Lola Flores.

En esta entrevista, Lolita Flores se abre en canal con Jordi Évole y desvela aspectos, para muchos, desconocidos de su vida: desde la relación con sus hermanos, hasta sus relaciones sentimentales, pasando por los problemas económicos que sufrió en el pasado.

De esto último habla en el vídeo principal de esta noticia. "He pedido créditos, le he pedido a amigos, he empeñado muchas cosas... no llegaba a fin de mes", le asegura al presentador de 'Lo de Évole'.

