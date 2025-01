Juan y Medio reconoce que "también" piensa en Lolita cuando asegura que le "pesa" no haberse "comprometido a largo plazo"

A finales de los años 90, Lolita y Juan y Medio tuvieron una relación sentimental y pese a su ruptura, ambos han dado siempre, a lo largo de los años, muestra de su gran amistad y complicidad. En la entrevista con Jordi Évole, el presentador de Canal Sur la recuerda al hablar de su vida nivel sentimental.

Confiesa y Medio que le han pedido matrimonio de una "forma muy peliculera" que le dejó, de algún modo, tocado de por vida: "Una mujer me dijo: 'Voy camino a la iglesia; si tú me lo pides, no me caso, pero si no me dices que vas a estar conmigo, me caso'. Es algo que me ha dejado aplastado para toda la vida", confiesa el presentador. Porque es evidente -añade- que le dije: "Te están esperando, esto es solo un bajón que te ha dado".

Unas palabras de las que de algún modo, y Medio sigue arrepentido porque admite que se tenía que haber sentado con esa persona a preparar un modo de vida en común. "Me pesa, porque con el paso de los años te das cuenta que el fallo no está en ella, sino en ti. Que no sé por qué no hice caso. Y con ese sentimiento de desolación me acuesto muchas días. No se lo merecía", confiesa.

Igualmente, Jodi Évole le pregunta por Lolita, que también será una de las invitadas de esta nueva temporada: "Me dio la sensación de que con Lolita podías haber tenido una larga vida. ¿Piensas en ella cuando estás diciéndome todo esto?", le dice y le pregunta Évole. "Pienso también en ella, claro que sí", responde y Medio.

"No te estaba hablando de nadie en concreto, pero ella podría ser una persona. Es la bondad personificada, es la coherencia, el sentido del humor, la feminidad, es una maravilla de persona", afirma el andaluz. O lo que Évole le dice: "Yo creo que tendrías que hablar...". "Pues a lo mejor, no descartamos", responde y Medio. "Esperamos tener una vida un poco mas larga y que confluyan nuestros caminos y seguir en compañía, no tiene que llevar ninguna carga añadida, simplemente que estemos juntos".