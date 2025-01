Juan y Medio habla de algunas de las historias más duras de sus invitados: "No quiero molestar a mis hijos, no digas que me pegaba"

"Ayúdame, porque yo no sé hablar. Ayúdame, que yo nunca he estado en un sitio así. Ayúdame porque yo no quiero molestar a mis hijos contando lo que hizo mi marido. No digas que me pegaba". Estas son solo algunas de las frases más desgarradoras que Juan y Medio ha escuchado de los invitados a su programa de Canal Sur. Hasta él llegan buscando de nuevo el amor -o una nueva ilusión, o simplemente, compañía- a su avanzada edad, después de una vida, en muchos casos, repleta de vivencias que dejan con un nudo en la garganta al presentador.

Sentado junto a Jordi Évole en la barra de un bar, Juan y Medio defiende en esta entrevista de 'Lo de Évole', la primera de la sexta temporada, que 'La tarde, aquí y ahora' hace una labor social muy valiosa. "Jordi, si nosotros contásemos lo que de verdad ha pasado en España en los años de las personas que nos visitan, el programa cambiaba el país. Hay un mundo oculto de abusos, de falta de consideración entre los propios matrimonios, con las familias políticas, increíble...".

El presentador se acuerda en estos momentos de las personas homosexuales que acuden al espacio de Canal Sur para buscar pareja; personas mayores que ahora, a su edad, se han atrevido a vivir su vida con total libertad después de una vida repleta de represión. "¿Cuál ha sido su vida? Y vienen y dicen 'busco a un hombre' o 'busco a una mujer'. Y eso lo dice una abuela, o lo dice un abuelo", narra. "Los hartaban de bofetadas en Madrid, en Barcelona, en Bilbao... donde emigraban les pegaban y en el pueblo no les hablaba ni Dios", lamenta.

"También vienen señoras que te dicen 'me case con él, pero él no tenía ningún interés en mí'. ¿Te imaginas saber que estás condenada hasta que esa persona fallezca porque el divorcio no está permitido y tienes que vivir con una persona que no tiene ningún interés en ti porque se ha visto obligado por la sociedad a estar con una mujer?", se pregunta.