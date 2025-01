Juan y Medio confiesa a Jordi Évole qué es lo que más le "fastidia" de hacerse mayor: "No me gustaría estar solo"

Sentados en la barra de un bar, como dos viejos amigos, Juan y Medio y Jordi Évole charlan, se confiesan y reflexionan acerca de temas que remueven y conmueven. El presentador de 'La tarde, aquí y ahora' -el programa de Canal Sur al que hombres y mujeres de la tercera edad van a buscar pareja y a huir de la soledad-, tiene claro qué cosas le preocupan de hacerse mayor.

"Me fastidia hacerme pesado, la pérdida de salud, que me sobrepase la actualidad, que me sienta desfasado", reconoce. Pero él aún no está en ese punto. "Todavía creo que soy bastante infantiloide y pueril. Tengo una mentalidad bastante de todo a 100, soy un niño travieso", afirma. "¿Peter Pan?", le refiere Jordi Évole. Él asiente e incorpora este nuevo término a su discurso.

Entre risas, asegura que no le interesa, para nada, crecer y madurar. "Todas las veces que he madurado, he pagado más a Hacienda, entonces, no me interesa mucho madurar". Sin embargo, él está encantado de contribuir con sus impuestos a que la sociedad mejore. "A mí me han inculcado eso".

Bromas aparte, el presentador cambia el gesto para asegurar que "de mayor" no le "gustaría estar solo". "Yo quisiera, Jordi, al final del camino, encontrarme con toda la gente que he querido", afirma antes de ponerse a fantasear con un lugar físico en el que todos pudieran reunirse.