Jordi Évole entrevista este domingo en 'Lo de Évole' al conocido streamer Ibai Llanos, que hablará sin tapujos sobre diferentes temas.

El joven confiesa al periodista que ahorra "muchísimo". "Mira como voy vestido, soy un desgraciado", llega a afirmar.

"No ahorro por una cuestión de 'mirad este tío que humilde'. La ropa cara no me cabe, estoy muy gordo tío", explica ante un sorprendido Évole.