Maruja Torres afirma que Ryszard Kapuściński "ha hecho mucho daño" con eso de que "hay que ser buena persona para ser periodista". "Yo he conocido muchísimas malas personas siendo excelentes periodistas que me han pasado la mano por la cara", ha subrayado, a lo que ha añadido que "este oficio está lleno de hijos de pu**, o de jetas o canallas, que no quiero ofender a las put**".

Así, la periodista señala que "todo a lo que estamos asistiendo ahora, que asistimos, y mucho, y desde muchos sitios y en muchos medios, es a gente que miente deliberadamente". "Lo primero que son

es malos periodistas, porque si fueran buenos periodistas, no se permitirían protagonizar esas mierdas que escriben y esas mierdas que vomitan", manifiesta.

Además, en el vídeo principal que acompaña a esta noticia, Torres habla de sus inicios como columnista, y asegura que ella nunca utilizó un estilo provocador para hacerse un nombre, sino que es así. "Soy 'escribe como habla'", expresa, a lo que añade que el colmillo, a la hora de escribir, "no puede desaparecer, ni debe".