Felipe González y Jordi Évole conversan sobre la invasión rusa de Ucrania. Cuando el Évole de pregunta que, en el supuesto de que estuviera en la posición de hacerlo, si enviaría tropas a Ucrania, González no titubea en su respuesta: "No".

"No enviaría tropas a Ucrania. Enviar tropas no creo que sea una decisión que pueda tomar la Unión Europea, ni siquiera la OTAN. No pueden", afirma Felipe González. "No es un país OTAN, no se le aplica el artículo 5 del Tratado", añade el expresidente del Gobierno de España. Puedes escuchar la respuesta completa y la justificación en el vídeo superior.

Antes de finalizar el tema, González añade lo siguiente: "Si diría que no va a dejar de haber una presión sobre esa tiranía que ejerce en su entorno Putin, hasta que Putin no vuelva a las fronteras de la Federación Rusa".