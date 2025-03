Así sorprendió Maruja Torres a Jordi Évole hablando de sexo: "En los 80 se follaba mucho"

¿Qué tiene el sexo para que haya personas que actúen mal con otras? Jordi Évole y Maruja Torres reflexionaron sobre ello en su entrevista en Lo de Évole en 2023. Maruja Torres recordó cuando ligó con un chico "guapísimo". Sin embargo, en la habitación "empezó a cagarse en las mujeres". "Yo hice eso que hacía cuando mi padre, salirme. Me quedé muerta", contó Maruja Torres, que explicó que la puso encima de él y la penetró.

"Luego, el hijo de la gran 'salchingada' se puso a llorar porque no tenía una buena relación con las mujeres", afirmó Maruja Torres, que recordó que ella ni se movió hasta que él se durmió. "Cuando se durmió, me vestí, no sabía ni dónde estaba, salí, me orienté hacia las rondas, me fui caminando a casa y, por el camino, fui comprando flores", afirmó la periodista, que destacó que al llegar a casa se duchó "como una salvaje".

Por otro lado, la periodista también habló con Jordi Évole sobre cómo "en los años 80 se follaba mucho": "Ligábamos, no había puritarismo".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Lo de Évole de 2024 que laSexta vuelve a emitir este domingo.