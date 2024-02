Henar Álvarez expresa en Lo de Évole que siente que hay algo que siempre se ha negado "a las mujeres", que es "hacer alarde de lo excesivo": "Nosotras siempre teníamos que ser como sexis, pero no mucho", critica. Así, Álvarez ironiza con que "la mujer 'correcta' es la que habla bajo, que se sienta con las piernas cerradas".

"Nosotras no nos podemos sentar así, y yo siempre me pongo así en las fotos", expresa, tras lo que Évole le lanza una pregunta: "¿Eso lo haces conscientemente?". "Claro que lo hago conscientemente como algo reivindicativo. Estoy harta de que las tías tengamos que ser las de las piernas así", manifiesta, a lo que añade que "quizás el plural ha venido" cuando ya ha sido más mayor y se ha "dado cuenta de la historia". "Yo no había escuchado de feminismo hasta que ya he sido mayor", subraya.

Además, en otro momento de la entrevista Álvarez reconoce que a veces piensa que "si hubiese nacido hombre, seguramente sería un machirulo de put* madre". "Eso ya es darle la vuelta al marcador", comenta entonces Jordi Évole, tras lo que la humorista intenta "aclarar la frase". "¿Por qué hay que aclararlo? En tu caso, me parece el colmo de la libertad", expresa el director de Lo de Évole, tras lo que Álvarez expresa que "nadie quiere perder privilegios y nadie quiere vivir peor". "Pues ya está", zanja el periodista.

Así, Henar Álvarez confiesa a Jordi Évole que discute mucho con sus amigas por una opinión acerca del feminismo: "Es mentira que el feminismo vaya a hacer para los hombres una vida mejor; la va a hacer peor, pero da igual, porque no trata de esto eso", defiende, tras lo que argumenta su opinión: "Si tú no te tienes que encargar de los cuidados, si tú no tienes que cocinar, si tú no tienes que limpiar, y si tú vas a ser el que manda, ¿cómo tu vida va a ser peor?".

"Claramente, si tú ahora tienes que empezar a competir con el 50% de la población, que antes no lo tenías que hacer, y, además, ahora te piden que todo eso también es cosa tuya, evidentemente tu vida va a ser peor", destaca, tras lo que señala: "Todas estas cosas que has tenido las has tenido porque estabas en una situación de privilegio". "Esto se tiene que acabar. Las demás no somos tus esclavas, así que eso se acaba", zanja.

Por su parte, Jordi Évole confiesa a Henar Álvarez que descubrió a la humorista con el monólogo 'La put* de la clase', sobre el que le pregunta si es autobiográfico. "Todo lo que escribo tiene una parte que es verdad y otra de ficción, en la que exageras para crear el relato cómico", reconoce la humorista, quien dice que "muchas veces" utiliza la comedia "como un proceso curativo" "Siento que si me río de las cosas que me pasan, las llevo mejor", expresa.

"Yo creo que una chavala que esté en el instituto y que sepa que le han colgado la etiqueta de la 'put* de la clase, viéndote a ti tiene que ser una liberación", comenta entonces el presentador, tras lo que ella señala que en su época no había "herramientas para defenderse", como las hay ahora. "A mí me escribieron put* en el portal de casa de mi madre; lo que pasa es que una cosa que yo siempre hacía, y la sigo haciendo a veces, es hacer como que no ha pasado, como que no lo he visto", manifiesta Álvarez.