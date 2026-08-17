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Hemeroteca de Lo de Évole

Así invitó Marc Giró a Ayuso a su programa delante de Évole: "Yo no soy Silvia Intxaurrondo, no soy periodista"

Marc Giró invitó a Isabel Díaz Ayuso a Cara al Show durante su entrevista con Jordi Évole en Lo de Évole: "Yo no soy Silvia Intxaurrondo, no soy periodista. Podemos hacer macedonia con frutas".

Así invitó Marc Giró a Ayuso a su programa delante de Évole: "Yo no soy Silvia Intxaurrondo, no soy periodista"

Ante el inicio de Cara al Show, que acaba de anunciar su segunda temporada, Mar Giró acudió a Lo de Évole para charlar con Jordi Évole. Durante su entrevista, no dejaron pasar la oportunidad de hablar de política... y de Isabel Díaz Ayuso, a quien Marc invita a Cara al Show.

"Si ella quisiera venir, ella está invitada. Y ya estaba invitada en TVE", afirmó el presentador catalán, que, directamente, manda un mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Yo no soy Silvia Intxaurrondo, no soy periodista". "Pero también es verdad que yo no me veo haciendo un Pictionary con Isabel Díaz Ayuso. Macedonia con fruta quizás sí", añade Marc Giró con ironía, a lo que Évole responde: "Sí, le gusta mucho la fruta".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Lo de Évole

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