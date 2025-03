Así gestionó La Mala Rodríguez el gran éxito de 'Lujo Ibérico' a los 19 años: "Me puse a trabajar en una pastelería"

"Estaba abrumada. En plan... no estaba preparada. No sabía qué era ser una persona conocida, que te hicieran entrevistas", cuenta la artista, primera mujer en ganar un Grammy en la categoría de Música Urbana.

'Lujo Ibérico' cumple 25 años en este 2025. El primer disco de La Mala Rodríguez, uno de los grandes éxitos en el panorama musical de España en cuanto a rap, está de aniversario con una artista que ha estado en Lo de Évole. Que, en el programa, ha contado cómo una joven de 19 años pudo gestionar algo que posiblemente no se viese venir.

"Me retiré. Así lo gestioné. Me puse a trabajar en una pastelería. Estaba abrumada. En plan... no sé gestionar esto. No estaba preparada", le cuenta a Jordi Évole.

Y explica: "No sabía lo que era ser una persona conocida. Ser alguien público. Que te hicieran entrevistas. No conocía ese mundo... Pero claro, acabo de sacar un disco en el que cuento todo. Me veo expuesta, y recojo cable".