Este domingo Jordi Évole entrevista a Ana Belén, a la que, entre otras cosas, le pregunta por su carrera y el famoso movimiento feminista 'Me Too'. "Empezó en el mundo del cine, pero tú revisando tu historia dedicada al mundo del cine; ¿detectas momentos en los que ahora pensarías, 'esto me paso'?", pregunta el periodista a la artista.

"Sí, con un director", se sincera Ana Belén, que pone cara de asco al recordar ese momento. No te pierdas la entrevista al completo de Jordi Évole a Ana Belén este domingo, a las 21:30 horas en laSexta.