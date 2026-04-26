Alejandro Sanz reconoce que "ahora" se alegra de que "no pasara nada" con Shakira: "Siempre estamos con las bromas de que sería incesto"

Más de veinte años después, La Tortura vuelve al centro de la conversación en Lo de Évole. Alejandro Sanz desvela secretos de la canción, recuerda su relación con Shakira y aclara, con humor, si entre ellos hubo algo más.

"Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor" - 'La Tortura', Shakira y Alejandro Sanz.

Más de dos décadas después de su lanzamiento, 'La Tortura' sigue siendo uno de esos temas imposibles de borrar del imaginario colectivo. La colaboración entre Shakira y Alejandro Sanz no solo arrasó en su momento, sino que continúa generando conversación. De hecho, es uno de los asuntos que Jordi Évole rescata durante su encuentro con el artista en Lo de Évole, en este último programa -doble- de la temporada, grabado en plena gira estadounidense.

El propio Sanz matiza uno de los detalles menos conocidos del tema: su implicación en la composición. "La canción se hizo hace 16 o 18 años (en realidad, 21), no recuerdo bien. Yo escribí alguna de las partes. Lo que pasa es que en aquel entonces no era lo de ahora, que todo el mundo se apunta a las autorías", explica. Aunque el tema figura oficialmente a nombre de Shakira y de otro compositor colombiano, él le resta importancia: "Las cosas se hacían por amistad".

Évole aprovecha para introducir una de las imágenes más icónicas del videoclip, tirando de humor: "Me he preguntado muchas veces de dónde venía Shakira en el videoclip para llegar toda manchada de aceite negro". La respuesta de Sanz llega rápida y sin filtro. "De ver a tu prima", suelta entre risas, rebajando cualquier intento de análisis serio.

Más allá de la broma, el cantante entra en detalles sobre el proceso creativo. Esa idea visual no estaba prevista inicialmente: "Esa parte se añadió después, no estaba en el origen del videoclip". Y ahí subraya el papel de su compañera: "Ella es una crack. En el trabajo es un diez: hasta que no está todo al milímetro, no para". Tanto, que terminaron revisando el montaje juntos durante horas: “Se metió a editar el vídeo, me llamó y me hizo ir al estudio. Estuvimos toda la noche editándolo hasta que estuvo como queríamos los dos”.

El resultado, coincide Évole, fue "rompedor". Pero más allá de lo visual, hay un elemento que siempre ha llamado la atención del periodista: la química entre ambos. "Esa mirada tuya... muy limpia, muy de 'somos amigos'", apunta con ironía. Sanz sigue el juego: "Muy limpia".

Sin embargo, Évole no se lo termina de creer y va un paso más allá: "Tendríais que haber estado juntos". El cantante lo niega con rotundidad: "Para nada". Aunque matiza: "'Feeling' no te digo yo que no hubiera". El contexto, explica, era otro: "Ella tenía novio, que además era amigo mío, Antonio de la Rúa. Y yo también tenía pareja".

El periodista insiste en tono cómplice: "Yo creo que si tú se lo explicas, él lo hubiese entendido". Alejandro no entra en ese terreno y prefiere cerrar la puerta a cualquier especulación. Con el tiempo, su visión es clara: "Casi lo agradezco. La amistad que tenemos es una de las cosas más bonitas".

La conversación deriva entonces hacia una pregunta más directa: "¿Ya no hay tensión sexual?". La respuesta es tajante: "Por supuesto que no". Incluso lo lleva al terreno del humor: "Siempre estamos con la broma de que eso sería incesto". Y remata dejando clara su postura: "Agradezco mucho que no pasara nada, porque realmente tengo una amistad con ella que no me gustaría perderla por nada".

Hoy, Alejandro Sanz atraviesa otra etapa personal. Su conocido 'corazón partío' parece haber encontrado estabilidad junto a Stephanie Cayo, con quien incluso comparte una videollamada durante la grabación del programa, dejando ver una faceta más íntima y actual de su vida sentimental.

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