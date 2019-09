Zaida Cantera, diputada por el PSOE, y Juan López de Uralde, miembro del equipo negociador de Unidas Podemos, se enfrentan en un cara a cara. ¿Quién tiene la responsabilidad de no haber llegado a un acuerdo?, ¿por qué han fracasado las negociaciones?

"Si quieres ser presidente tienes que conseguir los apoyos y hacer una oferta que aquellos que te tienen que votar no puedan decir que no", arranca de Uralde. Y Zaida le recuerda: "Una oferta que se rechazó. Ahora parece que lo que antes era malo parece que ahora es bueno".

El diputado de Equo por Unidas Podemos le pide a Sánchez que si gana "diga desde el principio y abiertamente con quién quiere gobernar".

Mientras Cantera explica que el PSOE no quería ir a elecciones: "El que ha ganado una carrera no quiere volver a repetir una carrera", de Uralde apunta: "No la ha ganado del todo. Necesitaba un poco de ayuda y no ha sido capaz de conseguirla. En seis meses de legislatura ha tenido 48 horas de negociación, eso demuestra la poca voluntad que ha habido".

"En seis meses ha habido cinco ofertas completamente distintas, hasta la del Gobierno de coalición que se rechazó por Podemos, y ahora parece ser una maravilla", argumenta la socialista.

De Uralde responde: "Os olvidáis demasiado rápido de que si Sánchez es presidente, es por una moción de censura que defendió Pablo Iglesias".

"Al final, se acuerda", asegura Cantera.