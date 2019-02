El pueblo de Cobeta tira de humor para hacer frente a la falta de cobertura

Cobetatube, Cobetabook, Cobetapedia, Cobetatwitter... son algunas de las iniciativas de los vecinos de Cobeta para hacer frente a la falta de conexión. Ideas del siglo XXI con tecnología del siglo XIX. Herminio Tello, concejal, explica que es necesario desplazarse hasta un punto alto para poder hablar por teléfono.

"Hay días que tienes cobertura, hay días que no. Hasta hace cuatro días no teníamos ni teléfono fijo", denuncia Herminio.

A la hora de pagar con tarjeta, no funciona el datáfono y la dueña de la tienda explica que normalmente se lo deja a los vecinos para que se dé una vuelta por el pueblo y busquen cobertura. Si hay suerte, puede cobrar ese mismo día, si no, le toca intentarlo otro.

Con humor, varios vecinos explican sentados en un banco que ellos son más de Cobetatwitter, porque no les queda otra opción. No obstante, le ven el lado positivo: no tienen límite de caracteres.