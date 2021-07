Las 'guarrindogadas' de David de Jorge se le han vuelto en contra en el último programa de Liarla Pardo: han sido los colaboradores quienes han cocinado sus mejores obras para que las prueben el chef y Cristina Pardo.

El problema ha llegado cuando De Jorge ha tenido que probar el plato elaborado por Celia Villalobos: una tostada con chile picante, anchoa, piparra, jamón serrano y azúcar quemado.

"Es una mierda que flipas", ha dicho, lo que ha hecho que Celia se levante de la mesa, como se puede ver en el vídeo. "Dímelo a la cara", le pide la expolítica.

Otro momentazo

Gonzalo Miró se traslada hasta la casa de los padres de Cristina Pardo, como sorpresa de despedida de Liarla Pardo, para entrevistar a su familia y amigas de la infancia y conocer así los orígenes de la presentadora. "Hemos sido muy buenos y hemos cortado los nombres que escribías en los cuadernos de clase", destaca Gonzalo Miró a Cristina Pardo, que afirma que solo escribía uno.

"En ese momento no me hacía ni caso, pero luego con el paso de los años ahí le tenía yo, comiendo de mi mano", afirma entre risas la presentador, que manda un saludo al chico: "Un saludo para Mikel que no me hizo ni caso, él se lo perdió". Puedes ver el momentazo en el vídeo que acompaña a estas líneas.