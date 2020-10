El discurso que ha dado esta semana el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, para anunciar las nuevas recomendaciones para luchar contra el coronavirus en la región ha sido muy comentado.

El presentador y humorista Manu Sánchez ha querido analizar y descifrar en Liarla Pardo la intervención que "va contra el estereotipo andaluz de la economía del lenguaje y de explicar mucho con pocas palabras", asegura.

Aguirre tenía que explicar cuántas personas podían reunirse para evitar al máximo la transmisión dentro del ámbito familiar. La recomendación era de un máximo de seis personas no convivientes, pero su intervención fue de lo más surrealista y era fácil que alguien quedase con dudas.

"Vamos a instar a que en el ámbito familiar, de forma obligatoria, se mantenga la misma máximo de personas dentro de lo que es el ámbito familiar, siempre que no sean convivientes. Siempre que no sean de la misma unidad familiar. Si es la misma unidad familiar, sí. Lo que estamos intentando evitar es que se me acumulen o se acumulen personas de diferentes unidades familiares dentro del propio ámbito familiar. De ahí que vamos a proponer una restricción, que la propondremos, que será seis personas fuera de lo que es el ámbito familiar dentro de lo que es la propia actividad familiar, incluido también, por supuesto, lo haremos social", señaló el consejero.

El humorista ha desgranado esta compleja oratoria política. "Son 25 yuxtapuestas, tres subordinadas, dos coordinadas, y cuatro o cinco complementos indirectos que vienen a decir que más de seis personas no", aclara Manu Sánchez.

Y hace una anotación para clarificar el mensaje: "Yo deduzco que quiere decir que ni primos ni primas ni tíos ni tías ni madres ni nada. Que más de seis personas, no. Si sois más de seis en casa porque ha habido una racha amorosa consecutiva, entonces sí, pero si no, no. Si queréis ser más de seis, tu madre o tu suegra se tiene que mudar contigo", concluye.