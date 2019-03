Descubrimos la receta secreta (hasta ahora) de la longevidad en Lanjarón, el pueblo con mayor esperanza de vida de España

El agua de Lanjarón es una de las claves para que sus habitantes tengan una salud más que envidiable. Con 3.800 habitantes, de los que 450 superan los 75 años, este municipio granadino es el más longevo de España.

María Lamela ha ido hasta allí para rodearse de los más mayores del pueblo e intentar que le cuenten todos sus secretos para mantenerse así de bien.

'Antoñita la imparable', como ella misma se denomina, explica cómo es su día a día: "Lo primero, me levanto y me bebo dos vasos de agua, luego me voy a caminar, después a comprar, después me llevo a mi marido, que está en silla de ruedas y no paro".

Varias jubiladas destacan que lo más importante es "tener mucha alegría", algo que, según ellas, les da "muchas ganas de bailar" y así mantenerse en forma.