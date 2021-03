El personaje de Paca la Piraña se ha situado en el Congreso de los Diputados cuando Pablo Iglesias ha recordado a los diputados de Vox que ella sí hizo la mili pero el líder de la formación, Santiago Abascal, no. Tras contar en Liarla Pardo su propia experiencia en la mili "sirviendo a la patria", Cristina Pardo le ha pedido que envíe un mensaje motivador para quienes no pueden más con la pandemia o los que no consiguen encontrar pareja en estas difíciles circunstancias.

"Ha mi se me ha cerrado el toto", ha dicho con firmeza Paca, contando que lleva "un año sin tener nada, encerrada con la pandemia". Ha contado además que no puede salir a la calle porque le da miedo que la gente se pare a saludarla y a pedirle una foto, ya que se encarga de cuidar de su madre. Así que si consejo ha sido el siguiente: "Hasta que se termine esto habrá que buscarse la vida con juguetes y películas".