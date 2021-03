"¿Sabes cuál es la diferencia entre Santiago Abascal y Paca la Piraña? Que ella hizo la mili", ha dicho en una sesión del Congreso Pablo Iglesias a una diputada de Vox. Así es como Paca la Piraña se convirtió en la protagonista de la sesión. En Liarla Pardo ha querido contar qué recuerdos tiene de aquella época.

Corrían los años 80, ella tenía 18 años y fue destinada a la Marina en San Fernando, después pudo elegir el destino de Cartagena donde estuvo "18 meses sirviendo a la patria". Cuenta que le daba miedo porque le lanzaban amenazas homófobas: "Como era mariquita, me decían que en las duchas me iban a dar un puntazo y entonces yo me duchaba con el culo apretado, pero al final no pasó nada". Cuando le preguntaban si era homosexual, recuerda, ella enseñaba una foto de su hermana y la presentaba como si fuese su novia. "Si hubiera dicho que era gay me hubiesen puesto el culo como la bandera de Japón", reconoce.