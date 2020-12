María Jiménez ha contado en Liarla Pardo que conoce "mucho" al rey Juan Carlos I. "Tuve con él una relación muy bonita de muchos años porque nos invitaba a la Casa Real a Pepe y a mí y una de las veces me cogió del brazo y me llevó a dar vueltas por todos los jardines del Moro y yo llamaba a mi marido, pero no me hacía caso. Al final pude soltarme del rey", ha relatado la cantante, quien ha dicho que el rey emérito era "muy ameno" y "encantador" con ella.

"Me daba las gracias por los discos y me decía que escuchaba mi música en el helicóptero", ha expresado, a lo que ha añadido: "Cuando bajamos la escalera le pregunté a Pepe que por qué no me había echado una mano, me dijo: '¿Cómo le voy a decir al rey que deje a mi mujer y que la suelte?', a lo que yo le contesté que podía haber hecho una cosa más discreta".

"¡Qué mal rato me hizo pasar a mí el rey! Las manos eran alicates", ha manifestado la cantante, que ha dicho que las próximas veces que le vio se "escondía entre el círculo de gente" para que el rey emérito no le cogiese del brazo.

En lo referente a las informaciones que han salido sobre Juan Carlos I, la artista ha dicho que le ha sorprendido. "Él no le ha robado al pueblo, pero hay políticos que sí lo hacen", ha defendido María Jiménez.